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  • Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами»

Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами»

5 января 2023, 21:48
6

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих методах работы.

«Футбольный тренер – это помощник, а не надзиратель. Взрослым людям нельзя ничего навязывать.

В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила – не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами.

Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать. Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли.

Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты – взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», – заявил Рианчо.

  • Испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
  • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
  • В ноябре Рианчо сменил Олег Кононов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рианчо Рауль
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1672945266
Поэтому тебя и нет в Спартаке. И уже не будет.
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Lilipyt
1672945610
То то игроки все вbiеб*ны были перед матчем.
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serglider
1672945649
С российскими футболерами это не работает. Им дай волю, они не только будут курить и трахаться до и после матча, но и бухать прямо во время игры)))
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ilichkadr
1672948678
Демократ херов............
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Sky Spartak
1672966816
Ты уже хватит говорить о Спартаке !!!
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O-kolesov
1672992447
Я хоть и болею за Зенит но так унизить Спартак это из разряда умопомешательства. Спасибо Рианчо за спартаковскй генофонд.
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