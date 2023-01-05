Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих методах работы.

«Футбольный тренер – это помощник, а не надзиратель. Взрослым людям нельзя ничего навязывать.

В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила – не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами.

Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать. Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли.

Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты – взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», – заявил Рианчо.

Испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.

В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.

В ноябре Рианчо сменил Олег Кононов.

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