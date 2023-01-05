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    Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своих методах работы.

    «Футбольный тренер – это помощник, а не надзиратель. Взрослым людям нельзя ничего навязывать.

    В вопросе взаимоотношений футболистов с их вторыми половинами я всегда придерживался правила – не лезть в личную жизнь. Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом перед матчами.

    Или курить сигареты. С этим ничего не сделаешь, нет смысла что-то запрещать. Насильно в этом мире ничего не изменить. Важно воспитывать и обучать игроков, а не диктовать что-то против их воли.

    Что касается физической нагрузки во время занятий сексом, все футболисты – взрослые и ответственные люди, у них нет цели перегружать свой организм, чтобы потом плохо играть. Поэтому меня этот вопрос никогда не заботил», – заявил Рианчо.

    • Испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
    • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
    • В ноябре Рианчо сменил Олег Кононов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12633

      Алексей З 40 минут назад

      Реформатор.
      Был в Спартаке 1 месяц , а понтов на всю оставшуюся жизнь.

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      Рейтинг: +2291

      serglider 44 минуты назад

      С российскими футболерами это не работает. Им дай волю, они не только будут курить и трахаться до и после матча, но и бухать прямо во время игры)))

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      Рейтинг: +1308

      Lilipyt 45 минут назад

      То то игроки все вbiеб*ны были перед матчем.

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      Рейтинг: +23886

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Поэтому тебя и нет в Спартаке. И уже не будет.

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