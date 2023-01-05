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    Джикия: «Искали, кто слил видео из раздевалки после драки с «Зенитом». Я был очень зол!»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с публикацией видео из раздевалки команды после кубкового матча с «Зенитом».

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

    – После матча с «Зенитом» все обсуждали видео из раздевалки, где вы пересматриваете драку.

    – Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там. Я был очень зол, когда это видео опубликовали.

    Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится – его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в Сеть. Нехорошо, что так случилось.

    – Почему?

    – Оно способствовало тому, что к нашим футболистам на КДК отнеслись максимально жестко. Хотя мы понимаем, что с другой стороны был «Зенит», и всем бы дали одинаково.

    – Думаешь, видео повлияло на решение КДК?

    – Не на решение. Ну представьте: после игры я выхожу и говорю, что это все плохо, а потом появляется такое видео...

    На тех кадрах мы же не обсуждали, хорошо это или плохо – мы там смотрели на поведение и навыки одного из наших «бойцов», что и вызвало бурю эмоций. Но все и так понимают, что это очень некрасиво.

    – Болельщики «Спартака» отметили крутую атмосферу и единство в команде.

    – Это не то, что они должны были увидеть. В раздевалке и правда все едины – даже без этого видео.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18614

      Cleaner 33 минуты назад

      Джикия: - Держи вора!!!

      Сам Джикия и слил, наверное...

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      Рейтинг: +23886

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Жора, вопрос к тебе: а кто "держит" в Спартаке раздевалку, кому ввалить за это?..

      1
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      Рейтинг: +2291

      serglider 48 минут назад

      Самое смешное, если окажется, что сам Джикия и слил)))

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      Рейтинг: +2489

      fakeid 1 час назад

      да забудьте вы уже про эту драку. по 6 матчей всем влепили, кому надо - и всё на этом. нет, этот джикия даже в новом году верещит про неё. какой смысл?

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      Рейтинг: +1150

      inzek > fakeid 1 час назад

      а при чем тут Джикия? есть интервьюер, одни спросил-второй ответил. он что, бегает с этими мыслями по улице? на вопрос был дан ответ. пора отходить от НГ и мозг включать

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