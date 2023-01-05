Джикия: «Искали, кто слил видео из раздевалки после драки с «Зенитом». Я был очень зол!»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с публикацией видео из раздевалки команды после кубкового матча с «Зенитом».

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами.

Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.

Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

– После матча с «Зенитом» все обсуждали видео из раздевалки, где вы пересматриваете драку.

– Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там. Я был очень зол, когда это видео опубликовали.

Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится – его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в Сеть. Нехорошо, что так случилось.

– Почему?

– Оно способствовало тому, что к нашим футболистам на КДК отнеслись максимально жестко. Хотя мы понимаем, что с другой стороны был «Зенит», и всем бы дали одинаково.

– Думаешь, видео повлияло на решение КДК?

– Не на решение. Ну представьте: после игры я выхожу и говорю, что это все плохо, а потом появляется такое видео...

На тех кадрах мы же не обсуждали, хорошо это или плохо – мы там смотрели на поведение и навыки одного из наших «бойцов», что и вызвало бурю эмоций. Но все и так понимают, что это очень некрасиво.

– Болельщики «Спартака» отметили крутую атмосферу и единство в команде.

– Это не то, что они должны были увидеть. В раздевалке и правда все едины – даже без этого видео.

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