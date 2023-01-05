Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян назвал лучшего центрального защитника РПЛ.

«Буду опираться на россиян, потому что иностранцы меня особо не интересуют принципиально. Если мы не будем думать о россиянах... Процесс недуманья о россиянах продолжается и сейчас — это удивительно. Я бы остановился на фигуре Джикии.

Георгий среди россиян был одним из лучших, но я видел на протяжении многих лет, что те недостатки, которые у него были, они проявлялись. Возможно, не совсем правильно связывать его прогресс с Абаскалем, но а с кем я должен его тогда связывать?

Я увидел Джикию, который прибавил в единоборствах и в умении прочитать открытую передачу, не выпустить за спину нападающего. Но самое главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие», — сказал Григорян.

Джикия провел 16 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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