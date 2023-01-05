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    Григорян назвал лучшего центрального защитника РПЛ

    Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян назвал лучшего центрального защитника РПЛ.

    «Буду опираться на россиян, потому что иностранцы меня особо не интересуют принципиально. Если мы не будем думать о россиянах... Процесс недуманья о россиянах продолжается и сейчас — это удивительно. Я бы остановился на фигуре Джикии.

    Георгий среди россиян был одним из лучших, но я видел на протяжении многих лет, что те недостатки, которые у него были, они проявлялись. Возможно, не совсем правильно связывать его прогресс с Абаскалем, но а с кем я должен его тогда связывать?

    Я увидел Джикию, который прибавил в единоборствах и в умении прочитать открытую передачу, не выпустить за спину нападающего. Но самое главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие», — сказал Григорян.

    • Джикия провел 16 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1815

      alefreddy 19 секунд назад

      тут бабушка надвое сказала

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