Джикия: «Зенит» просил дисквалифицировать Промеса? Они и на меня что-то искали»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал просьбу «Зенита» дисквалифицировать полузащитника московского клуба Квинси Промеса за участие в массовой драке в игре Кубка России.

— В курсе, что «Зенит» писал в ЭСК и просил дисквалифицировать Промеса?

— Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. Ситуация такая, что все средства хороши. Идет борьба за трофей, и это стратегический ход.

У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин – прим. «Бомбардира») счастлив! Там еще и Бальде подтянется.

ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак», однако КДК не дисквалифицировала нидерландца.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

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