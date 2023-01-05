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    Джикия: «Зенит» просил дисквалифицировать Промеса? Они и на меня что-то искали»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал просьбу «Зенита» дисквалифицировать полузащитника московского клуба Квинси Промеса за участие в массовой драке в игре Кубка России.

    — В курсе, что «Зенит» писал в ЭСК и просил дисквалифицировать Промеса?

    — Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. Ситуация такая, что все средства хороши. Идет борьба за трофей, и это стратегический ход.

    У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин – прим. «Бомбардира») счастлив! Там еще и Бальде подтянется.

    • ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит»«Спартак», однако КДК не дисквалифицировала нидерландца.
    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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