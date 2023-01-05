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    Джикия назвал зачинщика массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал массовую драку в матче Кубка России с «Зенитом».

    — Твоя первая реакция, когда все началось?

    — Когда судья дал финальный свисток, я как обычно повернулся к вратарю, к партнерам. Слышу: трибуны начинают кричать и свистеть. Мы развернулись и увидели эту заварушку. Сразу побежали туда. Я застал только последние моменты, когда всех разнимали.

    Понятно, что это неприемлемо. Такое поведение не красит ни нас, ни «Зенит». Многие смотрели игру и увидели это безобразное поведение. Приношу извинения! Но футбол — очень удивительная штука, бывает и такое.

    — Ты понял, кто в итоге стал зачинщиком?

    — Да: зачинщик — футбол! Все началось со стартовым свистком, со свистком и закончилось.

    Самый интересный момент: как только завершилась драка, ко мне подходит Саныч (Василий Кузнецов, тренер вратарей «Спартака» – прим. «Бомбардира»), и я ему говорю: «Пойдем в раздевалку, чего здесь стоять?» А он отвечает: «В какую раздевалку? Еще серия пенальти!» Это я про потрясающий регламент, ха-ха!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2488

      fakeid 18 минут назад

      пц, да сколько можно-то? и через 5 лет будут вспоминать эту обычную драку? вот даже предвижу, что завершат карьеру — но всё равно будут называть чуть ли не главным моментом в карьере. неважно даже, из какого клуба. ну реально тупо.

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