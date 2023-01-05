Джикия назвал зачинщика массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак»

пц, да сколько можно-то? и через 5 лет будут вспоминать эту обычную драку? вот даже предвижу, что завершат карьеру — но всё равно будут называть чуть ли не главным моментом в карьере. неважно даже, из какого клуба. ну реально тупо.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал массовую драку в матче Кубка России с «Зенитом».
— Твоя первая реакция, когда все началось?
— Когда судья дал финальный свисток, я как обычно повернулся к вратарю, к партнерам. Слышу: трибуны начинают кричать и свистеть. Мы развернулись и увидели эту заварушку. Сразу побежали туда. Я застал только последние моменты, когда всех разнимали.
Понятно, что это неприемлемо. Такое поведение не красит ни нас, ни «Зенит». Многие смотрели игру и увидели это безобразное поведение. Приношу извинения! Но футбол — очень удивительная штука, бывает и такое.
— Ты понял, кто в итоге стал зачинщиком?
— Да: зачинщик — футбол! Все началось со стартовым свистком, со свистком и закончилось.
Самый интересный момент: как только завершилась драка, ко мне подходит Саныч (Василий Кузнецов, тренер вратарей «Спартака» – прим. «Бомбардира»), и я ему говорю: «Пойдем в раздевалку, чего здесь стоять?» А он отвечает: «В какую раздевалку? Еще серия пенальти!» Это я про потрясающий регламент, ха-ха!
- У «Спартака» дисквалификацию за драку получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- «Зенит» из-за дисквалификации лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
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