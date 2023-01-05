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    Роналду пригласили в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре»

    Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, обратилась к Криштиану Роналду.

    В ходе своей презентации в «Аль-Насре» португалец оговорился, перепутав Саудовскую Аравию с ЮАР.

    «Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – говорится в обращении организации.

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    Источник: South African Tourism

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1269

      САНЁК17 36 минут назад

      Попал так попал,теперь загораться не проблема

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