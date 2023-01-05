Роналду пригласили в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре»

Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, обратилась к Криштиану Роналду.

В ходе своей презентации в «Аль-Насре» португалец оговорился, перепутав Саудовскую Аравию с ЮАР.

«Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – говорится в обращении организации.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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