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  • Роналду пригласили в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре»

Роналду пригласили в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре»

5 января 2023, 13:29
1

Организация South African Tourism, занимающаяся туризмом в Южной Африке, обратилась к Криштиану Роналду.

В ходе своей презентации в «Аль-Насре» португалец оговорился, перепутав Саудовскую Аравию с ЮАР.

«Терпеливо ждем прибытия Роналду. Будем рады видеть вас в Южной Африке в любое время!» – говорится в обращении организации.

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Источник: South African Tourism
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
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САНЁК17
1672921002
Попал так попал,теперь загораться не проблема
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