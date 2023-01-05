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    «Чего нам ждать? Евро-2028?». Джикия – о переходе РФС в Азию

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

    – С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?

    – С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.

    – РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?

    – Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю...

    С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?

    – Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?

    – Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос.

    Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только ЧМ-2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем...

    Чего нам ждать? Евро-2028?

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11385

      alex1951 1 час назад

      Россия -Чемпион Азии!
      Это круто звучит!

      0
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      Рейтинг: +24945

      bset > alex1951 25 минут назад

      Классно! Прям и вижу заголовки "Россия в финале Кубка Азии разгромила сборную Таджикистана со счетом 0:0". А там можно и на Африку замахнуться.

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      Рейтинг: +398

      aldo conte 1 час назад

      Джикия так бойко рассуждает, словно ему навечно забронировано место в сборной. Да, ждать, другого ничего не остается. К тому времени, когда мы вернемся в международные официальные игры, Джикия будет всем рассказывать, что "плохие дяди" из ФИФА помешали ему стать чемпионом мира по футболу.

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