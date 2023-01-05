«Чего нам ждать? Евро-2028?». Джикия – о переходе РФС в Азию

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

– С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?

– С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.

– РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?

– Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю...

С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?

– Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?

– Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос.

Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только ЧМ-2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем...

Чего нам ждать? Евро-2028?

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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