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«Чего нам ждать? Евро-2028?». Джикия – о переходе РФС в Азию

5 января 2023, 13:13
5

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

– С кем из представителей Азиатской конфедерации хотел бы сыграть в марте?

– С кем скажут, с тем и будем играть. Зависит от того, с кем получится договориться. Сейчас смотришь на это через призму мировой ситуации.

– РФС раздумывает над переходом в Азию. Тебе было бы интересно там играть?

– Но это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю...

С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?

– Не лучше ли подождать и остаться в УЕФА?

– Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос.

Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только ЧМ-2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем...

Чего нам ждать? Евро-2028?

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (5)
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aldo conte
1672918178
Джикия так бойко рассуждает, словно ему навечно забронировано место в сборной. Да, ждать, другого ничего не остается. К тому времени, когда мы вернемся в международные официальные игры, Джикия будет всем рассказывать, что "плохие дяди" из ФИФА помешали ему стать чемпионом мира по футболу.
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alex1951
1672919377
Россия -Чемпион Азии! Это круто звучит!
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koli4ka
1672924416
извиняюсь,а откедова выполз этот эксперт рассуждальщик?которому и в Азии и в Океании ынтересно поиграть???
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olebar73
1672927557
Сначала надо безоговорочно выиграть войну. С победителями и побежденными всегда разный разговор. А пока на всю эту хрень надо просто забить. По-другому - никак.
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