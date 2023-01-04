В ПАОКе прокомментировали новость об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону

Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис прокомментировал информацию о желании «Зенита» и «Локомотива» подписать защитника Сверрира Ингасона.
«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.
Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», — сказал Гагацис.
- 29-летний исландец провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
- Ингасон играл за «Ростов» с 2017 по 2019-й год.
- На его счету 40 матчей за сборную Исландии и 3 гола.
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Источник: Sport24