В ПАОКе прокомментировали новость об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону

Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис прокомментировал информацию о желании «Зенита» и «Локомотива» подписать защитника Сверрира Ингасона.

«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.

Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», — сказал Гагацис.

29-летний исландец провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Ингасон играл за «Ростов» с 2017 по 2019-й год.

На его счету 40 матчей за сборную Исландии и 3 гола.

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