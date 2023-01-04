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    В ПАОКе прокомментировали новость об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону

    Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис прокомментировал информацию о желании «Зенита» и «Локомотива» подписать защитника Сверрира Ингасона.

    «Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды.

    Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», — сказал Гагацис.

    • 29-летний исландец провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Ингасон играл за «Ростов» с 2017 по 2019-й год.
    • На его счету 40 матчей за сборную Исландии и 3 гола.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17441

      ilichkadr 13 минут назад

      Не, Геннадий Сергеевич...за эти деньги можно купить половину Уфы с Шамилькой в придачу.

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