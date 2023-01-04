«Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника ПАОКа и сборной Исландии (Иван Карпов)

Бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может вернуться в РПЛ.

«Зенит» и «Локо» заинтересованы в экс-игроке «Ростова» Ингасоне, который сейчас играет в ПАОКе.

«Локо» думает о его платной аренде за 300 тысяч евро с правом выкупа (если сыграет 70% матчей) за 3,5 миллиона. Но пока у них в приоритете другой футболист — Эль-Ямик.

Питерцы же предлагают уже сейчас выкупить исландца за 4,5 миллиона евро. Однако владелец клуба, российско-греческий бизнесмен Саввиди, хочет 5,5 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

29-летний исландец провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Ингасон играл за «Ростов» с 2017 по 2019-й год.

На его счету 40 матчей за сборную Исландии и 3 гола.

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