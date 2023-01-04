Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника ПАОКа и сборной Исландии (Иван Карпов)

    Бывший защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может вернуться в РПЛ.

    «Зенит» и «Локо» заинтересованы в экс-игроке «Ростова» Ингасоне, который сейчас играет в ПАОКе.

    «Локо» думает о его платной аренде за 300 тысяч евро с правом выкупа (если сыграет 70% матчей) за 3,5 миллиона. Но пока у них в приоритете другой футболист — Эль-Ямик.

    Питерцы же предлагают уже сейчас выкупить исландца за 4,5 миллиона евро. Однако владелец клуба, российско-греческий бизнесмен Саввиди, хочет 5,5 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • 29-летний исландец провел 17 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Ингасон играл за «Ростов» с 2017 по 2019-й год.
    • На его счету 40 матчей за сборную Исландии и 3 гола.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В ПАОКе прокомментировали новость об интересе «Зенита» и «Локо» к Ингасону 1
    Каррера: «У «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита» 10
    Орлов: «У «Зенита» освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно купить двух очень хороших игроков» 5
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11