Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре»

Ну если он после окончания карьеры такой рельеф сохранит...
Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершает оформление своего перехода в саудовский клуб.
Сегодня 37-летний футболист успешно прошел медицинское обследование.
Фотографию с медосмотра португалец выложил в соцсетях.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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