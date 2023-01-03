Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре»

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду завершает оформление своего перехода в саудовский клуб.

    Сегодня 37-летний футболист успешно прошел медицинское обследование.

    Фотографию с медосмотра португалец выложил в соцсетях.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Рейтинг Роналду в FIFA 23 упал до самого низкого уровня за последние 12 лет 3
    Узбекский форвард «Аль-Насра» заявил, что Роналду не отбирал у него седьмой номер 1
    Роналду по контракту с «Аль-Насром» будет жить в особняке и получит самолет для перелетов в Португалию и Испанию 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24919

      bset 3 часа назад

      Ну если он после окончания карьеры такой рельеф сохранит...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11