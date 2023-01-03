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    «Ривер Плейт» может получить 51 миллион от трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»

    «Ривер Плейт» может получить крупную сумму в случае трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси».

    По информации журналиста Себастьяна Срура, родной клуб полузащитника может получить 33 миллиона евро благодаря механизмам солидарности за обучение игрока и еще 18 миллионов от «Бенфики».

    Сообщалось, что «Челси» заплатит за 21-летнего игрока 127 миллионов евро.

    • Энцо Фернандес – лучший молодой игрок ЧМ-2022.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
    • Рыночная цена футболиста – 55 млн евро.

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    Источник: твиттер Себастьяна Срура

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