«Ривер Плейт» может получить 51 миллион от трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»

«Ривер Плейт» может получить крупную сумму в случае трансфера полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси».

По информации журналиста Себастьяна Срура, родной клуб полузащитника может получить 33 миллиона евро благодаря механизмам солидарности за обучение игрока и еще 18 миллионов от «Бенфики».

Сообщалось, что «Челси» заплатит за 21-летнего игрока 127 миллионов евро.

Энцо Фернандес – лучший молодой игрок ЧМ-2022.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Рыночная цена футболиста – 55 млн евро.

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