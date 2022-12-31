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    Мбаппе – 4-й по популярности француз в 2022 году

    Французское издание Le Journal du Dimanche подвело итоги голосования, в котором определялись самые популярные персоны страны в уходящем году.

    В топ-50 рейтинга вошли пять представителей футбольной сборной.

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    Источник: Le Journal du Dimanche

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