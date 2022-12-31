Мбаппе – 4-й по популярности француз в 2022 году

Французское издание Le Journal du Dimanche подвело итоги голосования, в котором определялись самые популярные персоны страны в уходящем году.
В топ-50 рейтинга вошли пять представителей футбольной сборной.
- 1. Жан-Жак Гольдман (певец)
- 2. Тома Песке (космонавт)
- 3. Омар Си (киноактер)
- 4. Килиан Мбаппе (футболист)
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- 9. Оливье Жиру (футболист)
- 11. Антуан Гризманн (футболист)
- 18. Уго Льорис (футболист)
- 23. Дидье Дешам (тренер)
- 35. Эммануэль Макрон (президент)
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Источник: Le Journal du Dimanche