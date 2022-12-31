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    Каррагер: «Роналду завершил карьеру в интервью с Морганом»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

    «Это грустный конец для Криштиану. Роналду и Месси – два величайших футболиста.

    Но португалец завершил карьеру в интервью с Пирсом Морганом, а аргентинец выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти», – сказал Каррагер.

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    Источник: Sky Sports

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