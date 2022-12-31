Каррагер: «Роналду завершил карьеру в интервью с Морганом»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Это грустный конец для Криштиану. Роналду и Месси – два величайших футболиста.
Но португалец завершил карьеру в интервью с Пирсом Морганом, а аргентинец выиграл ЧМ-2022. Это не лучший способ уйти», – сказал Каррагер.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента.
- До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: Sky Sports