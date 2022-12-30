Рабьо может остаться в «Ювентусе», но при одном условии

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо по окончании сезона может стать свободным агентом.

На 27-летнего футболиста претендуют два клуба АПЛ, однако и туринцы хотели бы его сохранить.

Француз готов рассмотреть такую возможность, но при условии повышения зарплаты.

Сейчас хавбек зарабатывает 7+2 миллионов евро в год, а его мать-агент настаивает на окладе не менее 10 миллионов.

В этом сезоне Рабьо забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Игрок со своей сборной дошел до финала ЧМ-2022, где уступил Аргентине в серии пенальти.

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