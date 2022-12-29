«Любим тебя бесконечно». Дочь Пеле попрощалась с отцом

Кели Насименту, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, опубликовала в соцсетях сообщение в связи со смертью отца.

«За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала Кели.

Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

Фото: соцсети Кели Насименту

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно