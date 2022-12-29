«Любим тебя бесконечно». Дочь Пеле попрощалась с отцом

Батя умирает, что нужно сделать? А точно, фоточку для инстаграмма
Кели Насименту, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, опубликовала в соцсетях сообщение в связи со смертью отца.
«За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала Кели.
- Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
Фото: соцсети Кели Насименту
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