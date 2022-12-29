Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Любим тебя бесконечно». Дочь Пеле попрощалась с отцом

    Кели Насименту, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, опубликовала в соцсетях сообщение в связи со смертью отца.

    «За все, чем мы являемся, мы благодарим тебя. Любим тебя бесконечно. Покойся с миром», – написала Кели.

    • Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Фото: соцсети Кели Насименту

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мбаппе прокомментировал смерть Пеле
    «Умер самый божественный из футболистов». Линекер – о Пеле
    «Сантос» отреагировал на смерть Пеле
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      vek410 3 минуты назад

      Батя умирает, что нужно сделать? А точно, фоточку для инстаграмма

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11