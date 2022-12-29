«Однозначно лучший футболист лиги». Каррера назвал игрока года в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году.

«По тем матчам, которые я смотрел, Промес однозначно лучший игрок лиги», — сказал Каррера.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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