«Однозначно лучший футболист лиги». Каррера назвал игрока года в РПЛ

Сказал бы, один из лучших.
Пан назовёт кого-нибудь из гаспромовцев.
Вот у скакунов ни тренера за бугром, ни претендентов)
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году.
«По тем матчам, которые я смотрел, Промес однозначно лучший игрок лиги», — сказал Каррера.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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