Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Однозначно лучший футболист лиги». Каррера назвал игрока года в РПЛ

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году.

    «По тем матчам, которые я смотрел, Промес однозначно лучший игрок лиги», — сказал Каррера.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году
    Дисквалификация Промеса и еще четыре пункта, по которым «Зениту» отказали в апелляции 14
    Влут: «С Промесом в составе Нидерланды далеко бы забрались на ЧМ-2022»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5739

      ySS 23 минуты назад

      Сказал бы, один из лучших.
      Пан назовёт кого-нибудь из гаспромовцев.
      Вот у скакунов ни тренера за бугром, ни претендентов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Красногвардейчик 1 час назад

      Да не тянет Промес на игрока года!! Он хорош против Урала, Химок.....в играх с ЦСКА, Зенитом, тем же Динамо, его попросту просто не видно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100052

      sv1969 > Красногвардейчик 53 минуты назад

      Дык он и тренировал КБ! И смотрел думаю только их!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11