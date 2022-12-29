Тренер «ПСЖ» Гальтье прокомментировал удаление Неймара в матче со «Страсбуром»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не согласен с удалением нападающего Неймара в игре 16-го тура Лиги 1 против «Страсбура».

Бразилец получил 2 желтые карточки за 2 минуты.

Сначала он шлепнул по лицу соперника, а затем был наказан за симуляцию.

«Я могу понять предупреждение за симуляцию, но карточка, показанная минутой ранее, – это очень суровое наказание.

Особенно если учитывать, сколько раз фолили на Неймаре до этого», – сказал Гальтье.

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