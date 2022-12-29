Гакпо прокомментировал свой трансфер из ПСВ в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился эмоциями в связи с переходом в английский клуб.

«Очень хорошо себя чувствую, я рад оказаться здесь. С нетерпением жду начала тренировок и выступлений за этот прекрасный клуб.

Думаю, «Ливерпуль» отлично мне подходит. Здесь я смогу показать все, на что способен.

Моя задача – постараться помочь команде пережить еще больше чудесных моментов», – сказал голландец.

Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

Он забил 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Рыночная стоимость вингера – 60 миллионов евро.

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