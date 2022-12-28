Бускетс задумался о продлении контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс уже не так категоричен по поводу своего будущего.

Если ранее игрок даже не думал о продлении контракта и был намерен уйти летом свободным агентом, то сейчас позиция изменилась. Бускетс размышляет о продолжении сотрудничества с каталонцами.

На Бускетса повлиял разговор с главным тренером Хави.

После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.

Бускетс – воспитанник «Барселоны».

Сообщалось, что игрок продолжит карьеру в американском «Интере».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно