Бускетс задумался о продлении контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс уже не так категоричен по поводу своего будущего.
Если ранее игрок даже не думал о продлении контракта и был намерен уйти летом свободным агентом, то сейчас позиция изменилась. Бускетс размышляет о продолжении сотрудничества с каталонцами.
На Бускетса повлиял разговор с главным тренером Хави.
- После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.
- Бускетс – воспитанник «Барселоны».
- Сообщалось, что игрок продолжит карьеру в американском «Интере».
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Источник: Mundo Deportivo