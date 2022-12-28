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    Бускетс задумался о продлении контракта с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс уже не так категоричен по поводу своего будущего.

    Если ранее игрок даже не думал о продлении контракта и был намерен уйти летом свободным агентом, то сейчас позиция изменилась. Бускетс размышляет о продолжении сотрудничества с каталонцами.

    На Бускетса повлиял разговор с главным тренером Хави.

    • После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.
    • Бускетс – воспитанник «Барселоны».
    • Сообщалось, что игрок продолжит карьеру в американском «Интере».

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    Источник: Mundo Deportivo

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