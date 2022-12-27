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    «Большинство легионеров могут покинуть РПЛ». Рианчо назвал возможные последствия перехода России в Азию

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

    «Переход в Азиатскую конфедерацию может стать огромным шагом назад для российского футбола. Будет очень обидно, если РФС не найдет других вариантов. Лучше дождаться возвращения в еврокубки, если это возможно.

    Конечно, не исключено, что после перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ. Многие из них видели в еврокубках возможность для профессионального роста. Безусловно, это ослабит уровень лиги», — сказал Рианчо.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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