«Большинство легионеров могут покинуть РПЛ». Рианчо назвал возможные последствия перехода России в Азию

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

«Переход в Азиатскую конфедерацию может стать огромным шагом назад для российского футбола. Будет очень обидно, если РФС не найдет других вариантов. Лучше дождаться возвращения в еврокубки, если это возможно.

Конечно, не исключено, что после перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ. Многие из них видели в еврокубках возможность для профессионального роста. Безусловно, это ослабит уровень лиги», — сказал Рианчо.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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