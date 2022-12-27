ЦСКА согласовал трансфер экс-защитника «Спартака». В ближайшие дни будет медосмотр

Если бы статья называлась "ЦСКА согласовал трансфер защитника Пари НН Агапова", то ее вообще никто бы не прочитал. И это стоит признать!
Защитник «Пари НН» Илья Агапов перейдет в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», клубы согласовали трансфер экс-игрока «Спартака».
В ближайшие дни 21-летний футболист пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА, после чего сделка будет оформлена.
- Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
- С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
- Он провел 2 матча за молодежную сборную России.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно