ЦСКА согласовал трансфер экс-защитника «Спартака». В ближайшие дни будет медосмотр

Защитник «Пари НН» Илья Агапов перейдет в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», клубы согласовали трансфер экс-игрока «Спартака».

В ближайшие дни 21-летний футболист пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА, после чего сделка будет оформлена.

Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.

С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».

Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

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