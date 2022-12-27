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    ЦСКА согласовал трансфер экс-защитника «Спартака». В ближайшие дни будет медосмотр

    Защитник «Пари НН» Илья Агапов перейдет в ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», клубы согласовали трансфер экс-игрока «Спартака».

    В ближайшие дни 21-летний футболист пройдет медосмотр для перехода в ЦСКА, после чего сделка будет оформлена.

    • Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
    • С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
    • Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +799

      Solist345345 58 минут назад

      Если бы статья называлась "ЦСКА согласовал трансфер защитника Пари НН Агапова", то ее вообще никто бы не прочитал. И это стоит признать!

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