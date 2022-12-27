«Коринтианс» не отпустил Ренана в АПЛ из-за «Зенита»

Неназванный клуб АПЛ пытался купить защитника «Коринтианса» Роберта Ренана.

За 19-летнего бразильца предложили 12 миллионов фунтов, но бразильцы ответили отказом.

Приоритет «Коринтианса» – включить Ренана в сделку с «Зенитом» по выкупу нападающего Юри Алберто.

Ожидается, что защитник присоединится к петербургскому клубу зимой, а летом из Бразилии в Россию переберется 22-летний хавбек Ду Кейрос.

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