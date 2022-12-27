Агент Самошникова ответил, возможен ли переход игрока в «Зенит»

Евгений Моисеев, агент флангового защитника «Рубина» Ильи Самошникова, подтвердил наличие переговоров с «Зенитом».

«Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется.

Вероятность того, что он сменит команду зимой всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно.

Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета», – сказал агент.

В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Футболист мог перейти в «Локомотив», но трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.

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