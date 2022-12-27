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    Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у Дюкова не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у Инфантино все расписано не то что по минутам – по секундам.

    Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026 не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация.

    Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА?

    Тем более, это официальная информация? Ее заявлял генсек ФИФА? Верить – не верить, вот главный вопрос», – сказал Колосков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12202

      DeStar 57 минут назад

      я думаю самой уефа /фифа плевать. В рамках компании, им без РФ может не сильно ,но хуже чем с ней, все же газпром также спонсор не самый последний насколько я понимаю
      а вот уефа условный не хочет объяснять другим федерациям футбола, от англии до германии - почему они сначала рф не выгоняют( потому и исключили по итогу) а теперь им точно не хочется объяснять почему еще и вернули вот и все
      и нет, не защищаю тут фифа или уефа, но в целом легко понять, что им выгодно тупо дистанцироваться от рос футбола чем иметь с ним дела. Была бы эта англия и апл - уверен бы не исключили

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