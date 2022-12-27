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  • Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

27 декабря 2022, 00:47
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у Дюкова не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у Инфантино все расписано не то что по минутам – по секундам.

Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026 не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация.

Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА?

Тем более, это официальная информация? Ее заявлял генсек ФИФА? Верить – не верить, вот главный вопрос», – сказал Колосков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (5)
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DeStar
1672093655
я думаю самой уефа /фифа плевать. В рамках компании, им без РФ может не сильно ,но хуже чем с ней, все же газпром также спонсор не самый последний насколько я понимаю а вот уефа условный не хочет объяснять другим федерациям футбола, от англии до германии - почему они сначала рф не выгоняют( потому и исключили по итогу) а теперь им точно не хочется объяснять почему еще и вернули вот и все и нет, не защищаю тут фифа или уефа, но в целом легко понять, что им выгодно тупо дистанцироваться от рос футбола чем иметь с ним дела. Была бы эта англия и апл - уверен бы не исключили
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eugen-han
1672116138
Да потому что УЕФА скоро придёт кирдык, как и ЕС, и это хорошо понимают в ФИФА. По сути уже в Европе преимущественно играют африканцы и арабы, но есть и южноамериканцы, которые ещё пока по инерции едут туда. На пример бразильцы в зените это смекнули не так давно в ущерб даже своего участия в еврокубках, потому что деньги решают в футболе сегодня многое. А денег в Европе скоро будет меньше, потому что обманывать и грабить тужу Россию не будет возможности длительный период в перспективе дальнейшей истории. Мир меняется и география футбола также будет меняться. Лига чемпионов в Европе уже деградирует, и не зря там выдумывают новые форматы для богатых клубов преимущественно из Англии, а потом уже из Испании, Германии и Италии, которые могут дел
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