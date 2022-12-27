Колосков: «Если ФИФА хочет поддержать нас в Азии, почему нельзя сделать это в УЕФА?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По этому вопросу ни с кем из ФИФА разговоров не было. Ни у меня, ни у Дюкова не было мысли переходить в АФК. Диалога и быть не могло – у Инфантино все расписано не то что по минутам – по секундам.

Тема о том, что ФИФА нам не будет препятствовать при отборе на ЧМ-2026 не обсуждалась. Не знаю, откуда взялась эта информация.

Есть только законный вопрос: если они хотят поддержать нас в АФК, то почему не могут поддержать сейчас здесь, в УЕФА?

Тем более, это официальная информация? Ее заявлял генсек ФИФА? Верить – не верить, вот главный вопрос», – сказал Колосков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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