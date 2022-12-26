Стало известно, будет ли ФИФА препятствовать участию России в отборе ЧМ‑2026 в случае перехода в Азию

источник матч тв сказал ,а на прямую ответ офицальный от фифа где?
ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает источник «Матч ТВ» в ФИФА.
Это может стать решающим аргументом для перехода в РФС в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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