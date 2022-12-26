Стало известно, будет ли ФИФА препятствовать участию России в отборе ЧМ‑2026 в случае перехода в Азию

ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает источник «Матч ТВ» в ФИФА.

Это может стать решающим аргументом для перехода в РФС в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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