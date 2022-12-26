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    Стало известно, будет ли ФИФА препятствовать участию России в отборе ЧМ‑2026 в случае перехода в Азию

    ФИФА не станет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает источник «Матч ТВ» в ФИФА.

    Это может стать решающим аргументом для перехода в РФС в Азию.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +811

      г.Онега 1 час назад

      источник матч тв сказал ,а на прямую ответ офицальный от фифа где?

      0
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      Рейтинг: +17358

      ilichkadr 3 часа назад

      Ну, да. Вы участвуйте в отборе, но до финальной части ЧМ‑2026 мы вас один хрен не допустим, поскольку ЧМ‑2026 организуется под эгидой ФИФА.
      Соломоново решение епт......

      0
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      Рейтинг: +34

      ARSENAL LONDONN 3 часа назад

      А толку, всё равно даже если пройдут, нас просто отстранят и всё)

      1
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      Рейтинг: +33290

      VVM1964 > ARSENAL LONDONN 2 часа назад

      Пока будут проходить отбор ситуация может поменяться, как говорится - "или ишак сдохнет, или падишах" )

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