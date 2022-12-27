«Это может быть ловушка». Губерниев – о переходе РФС в Азию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не исключил, что возможный уход из Европы в Азию станет ловушкой для российского футбола.

«Думаю, это может быть ловушка. Не уверен, что после перехода в Азию у нас не возникнут новые препятствия. Давление на нас большое, как ни крути. Если футбольная Европа против России, это вовсе не значит, что футбольная Азия будет за.

Вот, например, Китай, который нам вроде бы друг. Компания Huawei закрывает корпоративный офис в нашей стране, а многие китайские банки отказываются иметь дела с российскими, потому что боятся вторичных санкций.

И здесь мы понимаем, что друзей у Китая нет и какие‑то взаимоотношения с Соединенными Штатами им важнее других. Так что уход в Азию может стать роковой ошибкой.

В целом разговоры про Азиатские олимпийские игры, наших союзников, БРИКС ни к чему не ведут. Что‑то я не вижу, чтобы, к примеру, бразильская компания Embraer активно сотрудничала с нами на рынке авиастроения! Они как миленькие присоединились к санкциям.

После нашего перехода азиатские страны во главе с той же Японией столкнутся с серьезным давлением со стороны США.

Так что это может быть просто замануха: вместо того, чтобы предпринимать шаги для восстановления в европейских футбольных институтах, мы уйдем в Азию – и вместо условной Лиги чемпионов получим матчи даже боюсь представить с кем.

Сегодня ФИФА не против, а завтра будет против. Такой опрометчивый уход в Азию может в итоге стать пирровой победой. Поэтому тем людям, которые будут у нас принимать решения, нужно крепко подумать.

Если что‑то пойдет не так, в Европу мы вообще вернемся черт знает когда, если вообще вернемся. А в Азии хорошо нам тоже не будет», – считает Губерниев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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