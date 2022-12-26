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    «Напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ***». Уткин – об участии России в отборе на ЧМ-2026 от Азии

    Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Ну да. Правда, ФИФА и против нашего участия в отборе к ЧМ-2022 не была. А до начала отбора к ЧМ-2026 еще полтора года. За полтора года позицию не определяют, если говорить серьезно.

    Полтора года назад, например, никому бы в голову не могли прийти те проблемы, которые существуют сейчас. А чемпионат мира, напомню, будет в США. У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы?

    Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

    И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?

    Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста *** [обманула]. Пятерку дала, а сама не поехала», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1397

      balam 1 час назад

      а вч ем вопрос?нужны ли сборной официальные матчи-да.мы что ли этот бойкот устроили

      0
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      Рейтинг: +6144

      Viper for CSKA 1 час назад

      Это скорее про "назло маме отморожу уши". Ощутимых спортивных выгод в этом решении нет. Экономически - одни дополнительные проблемы. Но бурную деятельность чиновники же должны продемонстрировать. Кроме того, нужно же дать понять коварным ФИФе и УЕФе, какие в РФС (да и РФ в целом) все крутые и независимые. Толку правда никакого от от этого шага не будет, скорее вред, но зато злобному Западу фигу можно будет показать.

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      Рейтинг: +502

      Азбука 1 час назад

      Не понял этой как бы шутки. Разве в АФК взносы платят больше УЕФА?
      Ну не выдаст США виз, все подпидосники промолчат конечно, но будет прецедент, хотя бы на будущее для остального мира. А так в отборе поиграем для практики.
      Ваще не ожидал от Уткина такого оптимизма, что считает наши за полгода всех победят и НАТО, и УЕФА.

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      Рейтинг: +12055

      BRO_football 1 час назад

      Да уж. Помнится, перед ЧМ 2018 в России сборная США в последнем отборочном матче сенсационно проиграла сборной Трининада и Тобаго и не попала на ЧМ в России.
      Уверен, что у России будет что-то подобное.

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      Рейтинг: +11269

      R_a_i_n > BRO_football 1 час назад

      уверен или желаешь?

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