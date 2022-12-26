«Напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ***». Уткин – об участии России в отборе на ЧМ-2026 от Азии

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ну да. Правда, ФИФА и против нашего участия в отборе к ЧМ-2022 не была. А до начала отбора к ЧМ-2026 еще полтора года. За полтора года позицию не определяют, если говорить серьезно.

Полтора года назад, например, никому бы в голову не могли прийти те проблемы, которые существуют сейчас. А чемпионат мира, напомню, будет в США. У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы?

Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?

Ой, ребята. Эта вся «азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста *** [обманула]. Пятерку дала, а сама не поехала», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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