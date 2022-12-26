Сторожук: «У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле он ранимый парень»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о форварде Джоне Кордобе.

– Что дало возвращение Кордобы?

– Джон – очень сильный нападающий, но специфический. Кордоба постоянно требует вертикальные передачи верхом, в том числе за спину – мы объясняли, что нужно быть терпеливым при смене направления атаки.

Плюс Кордоба говорил, что приехал в «Краснодар» забивать, поэтому ему не хочется много отрабатывать в обороне.

В ответ на это мы подготовили нарезку его действий в Бундеслиге – он много бегал, выгрызал мячи у защитников и опорников.

Был серьезный разговор, думаю, мы друг друга поняли. Это пример необходимого сотрудничества тренера и игрока.

– Почему у него такая низкая реализация (всего 13% ударов – голевые в прошлом сезоне, 15% – в этом)?

– Давайте для начала скажем, что у него было много шансов.

У Кордобы очень грозный вид, но на самом деле Джон – ранимый парень, он сильно переживает, когда не получается забить.

Как-то Кордоба сказал: «Тренер, почему обо мне плохо говорят, когда я не забиваю?». Мягко говоря, я сильно удивился – понял бы, если бы такое говорил 18-летний парень, а тут опытнейший игрок с опытом Ла Лиги и Бундеслиги.

Ответил: «Джон, ты играл на топовом уровне – это я у тебя должен учиться таким вещам». Так что Кордоба – очень тонкий человек.

Может быть, еще повлиял семейный фактор: летом приехал с женой и дочкой, на тренировках забивал все. Потом семья уехала – чуть поник. Забьет два-три подряд – все будет хорошо.

В этом сезоне Кордоба забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2025 года.

Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.

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