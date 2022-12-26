Фанаты «Брентфорда» – Кейну: «Ты подвел свою страну!»

Болельщики «Брентфорда» припомнили форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022.
Во время очного матча между командами они скандировали: «Ты подвел свою страну!».
Фанаты «Тоттенхэма» встали на защиту своего игрока. Они освистали оппонентов и кричали: «Он – один из нас!».
- Сборная Англии вылетела от Франции в четвертьфинале чемпионата мира.
- Кейн забил 1-й пенальти, а 2-й не реализовал, ударив выше ворот.
- В итоге англичане уступили 1:2.
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Источник: The Telegraph