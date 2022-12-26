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    Фанаты «Брентфорда» – Кейну: «Ты подвел свою страну!»

    Болельщики «Брентфорда» припомнили форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Во время очного матча между командами они скандировали: «Ты подвел свою страну!».

    Фанаты «Тоттенхэма» встали на защиту своего игрока. Они освистали оппонентов и кричали: «Он – один из нас!».

    • Сборная Англии вылетела от Франции в четвертьфинале чемпионата мира.
    • Кейн забил 1-й пенальти, а 2-й не реализовал, ударив выше ворот.
    • В итоге англичане уступили 1:2.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      ARSteven89 54 минуты назад

      Фанаты "пчёл" слишком насмотрелись сериала "Стрела")

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