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    «Ради чего всe это? Чтобы всем показать средний палец?». Черданцев – о переходе РФС в Азию

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

    «Интересно, как ФИФА представляет себе наше участие в отборе к ЧМ‑2026, если почти половина стран AFC выступают против: Австралия, Япония, Южная Корея...

    В целом моe отношение к переходу в Азию негативное. Валентина Матвиенко недавно сказала, что Россия остается частью Европы. Поэтому не понимаю, ради чего всe это. Чтобы всем показать средний палец?

    Это же не квартиру менять – нельзя переходить туда‑сюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как‑то странно, нелепо.

    Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова – это не те соперники, у которых можно чему‑то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать – и так понятно, что уровень очень низкий.

    У меня вопрос: а экономику кто‑нибудь считал? Сколько будут стоить перелеты в эту часть света, и кто будет за это платить?

    На уровне разговоров возможный переход в Азию, конечно, можно пообсуждать, но всерьeз относиться к такой перспективе неправильно.

    Нужно помнить о наших традициях. Лев Яшин был единственным вратарем, бравшим «Золотой мяч» как лучший вратарь Европы, а сборная СССР – победитель первого чемпионата Европы.

    В 1985‑м, после «Эйзеля», «Ливерпуль» дисквалифицировали на десять лет, а все английские клубы – на неопределенный срок, но не меньше пяти лет. Однако со временем всe это дело скостили. Любую дисквалификацию можно сократить в связи с новыми обстоятельствами.

    Так что сжигать на эмоциях мосты считаю неправильным – глубочайшее заблуждение, что это кому‑то пойдет на пользу. Это не тот случай, когда нужно поворачиваться одним местом к самому развитому футбольному континенту», – сказал Черданцев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2797

      nemolod 22 минуты назад

      Сжигать мосты-а их уже сожгли отстранением и еще неизвестно сколько это будет длиться! Пока один сезон уже просидели в фактической изоляции ,от Евро-24 уже отлучили,а если просто никуда не переходить,можно и про ЧМ-26 забыть! А уж клубам о еврокубках и подавно можно только мечтать,а РПЛ скоро превратится в ПТУ для начинающих юниоров Африки,Южной Америки и той же Азии! А главное-то,что спонсорам скоро надоест вбухивать деньги (уж точно не в том количестве,что сейчас)в команды,которые просто играют междусобойчики!

      0
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      Рейтинг: +9686

      САДЫЧОК 48 минут назад

      Даже Чердак может думать головой !
      Некоторые посетители сайта и ряд бывших и действующих игроков Просто безмозглые особи !

      0
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      Рейтинг: +1397

      balam 1 час назад

      чердак-чемпион.с губой напару

      0
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      Рейтинг: +3985

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Если послушать Черданцева, то мы будем обязаны преклонять колено перед ЛГБТ, а потом нам предъявят иск, что в нашей команде мало голубых, а потом к нашему флагу ещё потребуют радужную ленту. А на всех турнирах в Европе заставят жить в радужных гостиницах. Нафиг надо!!! Уходить из гейропы-однозначно.

      2
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      Рейтинг: +382

      G.P. 2 часа назад

      Ну да. Конечно, лучше просто сидеть и ждать. Сколько матчей было у сборной за последний год, даже если считать товарищеские? Сколько матчей сыграли наши клубы в еврокубках этой осенью?
      Может, всё-таки мы лучше поиграем с Мьянмой, Филиппинами и Мальдивами? Тем более, уж не нашей же сборной корчить из себя элитную команду.

      А сидеть и ждать милости от "господ" - это как раз путь в никуда.

      В общем, как всегда, топовая аналитика от Матч ТВ и его странных ребят!

      3
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      Рейтинг: +1778

      jek718875 2 часа назад

      Берём чемоданы и переезжаем в Азию

      0
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      Рейтинг: +923

      Fialet 2 часа назад

      Идти в Азию или нет, это второй вопрос, но из УЕФА надо уходить. Хотя бы ради того, чтобы показать им этот самый средний палец.

      7
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      Рейтинг: -23

      Женские выделения 2 часа назад

      В Африку надо переходить..... там все наши друзья-союзники..... с людоедами примерно на одном уровне будем....

      0
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      Рейтинг: +11269

      R_a_i_n 2 часа назад

      Кто нибудь скажите, Чердаку, что УЕФА нас не хочет видеть. Пацан надрывается...

      6
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      Рейтинг: +1520

      Artemka444 2 часа назад

      Уберите черданище с просторов телевидения!!!
      С нашим уровнем нас и в Азии будут возить

      4
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