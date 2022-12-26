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  • «Ради чего всe это? Чтобы всем показать средний палец?». Черданцев – о переходе РФС в Азию

«Ради чего всe это? Чтобы всем показать средний палец?». Черданцев – о переходе РФС в Азию

26 декабря 2022, 20:29
15

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

«Интересно, как ФИФА представляет себе наше участие в отборе к ЧМ‑2026, если почти половина стран AFC выступают против: Австралия, Япония, Южная Корея...

В целом моe отношение к переходу в Азию негативное. Валентина Матвиенко недавно сказала, что Россия остается частью Европы. Поэтому не понимаю, ради чего всe это. Чтобы всем показать средний палец?

Это же не квартиру менять – нельзя переходить туда‑сюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как‑то странно, нелепо.

Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова – это не те соперники, у которых можно чему‑то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать – и так понятно, что уровень очень низкий.

У меня вопрос: а экономику кто‑нибудь считал? Сколько будут стоить перелеты в эту часть света, и кто будет за это платить?

На уровне разговоров возможный переход в Азию, конечно, можно пообсуждать, но всерьeз относиться к такой перспективе неправильно.

Нужно помнить о наших традициях. Лев Яшин был единственным вратарем, бравшим «Золотой мяч» как лучший вратарь Европы, а сборная СССР – победитель первого чемпионата Европы.

В 1985‑м, после «Эйзеля», «Ливерпуль» дисквалифицировали на десять лет, а все английские клубы – на неопределенный срок, но не меньше пяти лет. Однако со временем всe это дело скостили. Любую дисквалификацию можно сократить в связи с новыми обстоятельствами.

Так что сжигать на эмоциях мосты считаю неправильным – глубочайшее заблуждение, что это кому‑то пойдет на пользу. Это не тот случай, когда нужно поворачиваться одним местом к самому развитому футбольному континенту», – сказал Черданцев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (15)
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Artemka444
1672076586
Уберите черданище с просторов телевидения!!! С нашим уровнем нас и в Азии будут возить
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R_a_i_n
1672076748
Кто нибудь скажите, Чердаку, что УЕФА нас не хочет видеть. Пацан надрывается...
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Fialet
1672077192
Идти в Азию или нет, это второй вопрос, но из УЕФА надо уходить. Хотя бы ради того, чтобы показать им этот самый средний палец.
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G.P.
1672079162
Ну да. Конечно, лучше просто сидеть и ждать. Сколько матчей было у сборной за последний год, даже если считать товарищеские? Сколько матчей сыграли наши клубы в еврокубках этой осенью? Может, всё-таки мы лучше поиграем с Мьянмой, Филиппинами и Мальдивами? Тем более, уж не нашей же сборной корчить из себя элитную команду. А сидеть и ждать милости от "господ" - это как раз путь в никуда. В общем, как всегда, топовая аналитика от Матч ТВ и его странных ребят!
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Кузьмич на трибуне
1672080853
Если послушать Черданцева, то мы будем обязаны преклонять колено перед ЛГБТ, а потом нам предъявят иск, что в нашей команде мало голубых, а потом к нашему флагу ещё потребуют радужную ленту. А на всех турнирах в Европе заставят жить в радужных гостиницах. Нафиг надо!!! Уходить из гейропы-однозначно.
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САДЫЧОК
1672083669
Даже Чердак может думать головой ! Некоторые посетители сайта и ряд бывших и действующих игроков Просто безмозглые особи !
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nemolod
1672085263
Сжигать мосты-а их уже сожгли отстранением и еще неизвестно сколько это будет длиться! Пока один сезон уже просидели в фактической изоляции ,от Евро-24 уже отлучили,а если просто никуда не переходить,можно и про ЧМ-26 забыть! А уж клубам о еврокубках и подавно можно только мечтать,а РПЛ скоро превратится в ПТУ для начинающих юниоров Африки,Южной Америки и той же Азии! А главное-то,что спонсорам скоро надоест вбухивать деньги (уж точно не в том количестве,что сейчас)в команды,которые просто играют междусобойчики!
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Вомбат
1672087316
Если Черданцев не понимает ради чего это делается, я объясню. Делается это ради сборной. Чтобы она могла поучаствовать в отборочных играх к ЧМ 2026. Она будет принадлежать к региону Передний Восток. Там все согласятся играть с нашими. Сборная может выйти на ЧМ, если обыграет Иран или Саудовскую Аравию, которых разводят по разным группам региона. И дальше все. На ЧМ 2026 наших, разумеется, не пустят. Так стоит ли ради заведомо недостижимой цели делать какие-то телодвижения? В кубке Азии сыграть нашей сборной тоже не получится. Клубы РПЛ ничего, кроме головной боли, не получат от этого перехода. Почему - я уже тут раньше рассказал. И еще раз - если ФИФА выполнит угрозу, официально сделанную в 2014, и исключит Россию за интеграцию крымских к
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Давид59
1672089370
Ничего необычного он не сказал. Совершенно естественные вещи. В комментах люди снова пишут о возобновлении игровой практики. Её не будет. Азиатская федерация - это подразделение ФИФА!
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Paw Wau
1672094987
Права Матвиенко - Россия часть Европы, как бы там кому-нибудь не хотелось другого. На это и надо ориентироваться. Черданцеву респект.
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