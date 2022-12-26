«Ради чего всe это? Чтобы всем показать средний палец?». Черданцев – о переходе РФС в Азию

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев раскритиковал возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

«Интересно, как ФИФА представляет себе наше участие в отборе к ЧМ‑2026, если почти половина стран AFC выступают против: Австралия, Япония, Южная Корея...

В целом моe отношение к переходу в Азию негативное. Валентина Матвиенко недавно сказала, что Россия остается частью Европы. Поэтому не понимаю, ради чего всe это. Чтобы всем показать средний палец?

Это же не квартиру менять – нельзя переходить туда‑сюда каждые несколько лет. И потом, что же это получается: Казахстан в УЕФА, а Россия в Азии? Это как‑то странно, нелепо.

Мьянма, Филиппины и Мальдивские острова – это не те соперники, у которых можно чему‑то научиться. Впрочем, спортивную составляющую тут даже нет смысла обсуждать – и так понятно, что уровень очень низкий.

У меня вопрос: а экономику кто‑нибудь считал? Сколько будут стоить перелеты в эту часть света, и кто будет за это платить?

На уровне разговоров возможный переход в Азию, конечно, можно пообсуждать, но всерьeз относиться к такой перспективе неправильно.

Нужно помнить о наших традициях. Лев Яшин был единственным вратарем, бравшим «Золотой мяч» как лучший вратарь Европы, а сборная СССР – победитель первого чемпионата Европы.

В 1985‑м, после «Эйзеля», «Ливерпуль» дисквалифицировали на десять лет, а все английские клубы – на неопределенный срок, но не меньше пяти лет. Однако со временем всe это дело скостили. Любую дисквалификацию можно сократить в связи с новыми обстоятельствами.

Так что сжигать на эмоциях мосты считаю неправильным – глубочайшее заблуждение, что это кому‑то пойдет на пользу. Это не тот случай, когда нужно поворачиваться одним местом к самому развитому футбольному континенту», – сказал Черданцев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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