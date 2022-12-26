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    Лучший бомбардир сборной Нидерландов на ЧМ-2022 хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий ПСВ Коди Гакпо по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний голландец хотел перейти в «МЮ» еще летом 2022 года. Это желание сохраняется и сейчас.

    Трансфер лучшего бомбардира сборной Нидерландов на ЧМ-2022 обойдется английскому клубу в 55-60 миллионов евро.

    • Также форвард интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии».
    • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
    • Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.
    • Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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