Лучший бомбардир сборной Нидерландов на ЧМ-2022 хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний голландец хотел перейти в «МЮ» еще летом 2022 года. Это желание сохраняется и сейчас.

Трансфер лучшего бомбардира сборной Нидерландов на ЧМ-2022 обойдется английскому клубу в 55-60 миллионов евро.

Также форвард интересен «Реалу», «Ливерпулю», «Баварии».

Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.

Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.

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