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    «Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший». Экс-вратарь ЦСКА Исупов – о Думбия

    Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов высказался о форварде Сейду Думбия.

    «На тренировках валял дурака: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на десять метров. Деревяшка – деревяшкой.

    На игру выходил – лучший. У него еще своеобразная координация: сложно понять, что он сделает в следующий момент. За счет этого и обыгрывал», – рассказал Исупов.

    • 34-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
    • Прошлым летом он закончил профессиональную карьеру.

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    Источник: Sports.ru

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