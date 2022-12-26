«Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший». Экс-вратарь ЦСКА Исупов – о Думбия

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов высказался о форварде Сейду Думбия.

«На тренировках валял дурака: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на десять метров. Деревяшка – деревяшкой.

На игру выходил – лучший. У него еще своеобразная координация: сложно понять, что он сделает в следующий момент. За счет этого и обыгрывал», – рассказал Исупов.

34-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.

Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Прошлым летом он закончил профессиональную карьеру.

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