Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Только 2 вратаря на ЧМ-2022 сделали 20+ сейвов

    Хорват Доминик Ливакович оказался лидером чемпионата мира-2022 по количеству сейвов. На его счету 25 спасений.

    На втором месте по показателю поляк Войцех Щесны (23). Третий – Андрис Нопперт (18).

    • Лучшим вратарем турнира был признан аргентинец Эмилиано Мартинес. У него 7 сейвов (24-е место).
    • Турнир выиграла Аргентина.
    • Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    15-летний Фернандес в 2016 году отговаривал Месси от ухода из сборной. В 2022 они вместе выиграли ЧМ
    Ребров: «Победой на ЧМ-2022 Месси подвел итог карьеры»
    Капелло одним словом охарактеризовал поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 1
    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      SmilingDevil 37 минут назад

      Этож что получается, что у лучшего вратаря турнира(не включая послематчевые пенальти) 7 сейвов за 7 игр ??? ахаххахаха очень смешно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      lNeTl 55 минут назад

      Это не показатель хорошей игры вратаря, это показатель плохой игры в защите.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11