Только 2 вратаря на ЧМ-2022 сделали 20+ сейвов

Хорват Доминик Ливакович оказался лидером чемпионата мира-2022 по количеству сейвов. На его счету 25 спасений.

На втором месте по показателю поляк Войцех Щесны (23). Третий – Андрис Нопперт (18).

Лучшим вратарем турнира был признан аргентинец Эмилиано Мартинес. У него 7 сейвов (24-е место).

Турнир выиграла Аргентина.

Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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