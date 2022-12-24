Только 2 вратаря на ЧМ-2022 сделали 20+ сейвов

Этож что получается, что у лучшего вратаря турнира(не включая послематчевые пенальти) 7 сейвов за 7 игр ??? ахаххахаха очень смешно
Хорват Доминик Ливакович оказался лидером чемпионата мира-2022 по количеству сейвов. На его счету 25 спасений.
На втором месте по показателю поляк Войцех Щесны (23). Третий – Андрис Нопперт (18).
- Лучшим вратарем турнира был признан аргентинец Эмилиано Мартинес. У него 7 сейвов (24-е место).
- Турнир выиграла Аргентина.
- Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
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