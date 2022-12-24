Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нагучев: «Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок»

Нагучев: «Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок»

24 декабря 2022, 12:33
5

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев объяснил, почему РФС нельзя переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьeзное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо.

Да изучите ж вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров. Я понимаю, большие футбольные боссы всегда увлечены политикой, это нормально, но уделите этому два дня, черт возьми, и больше не возвращайтесь к этому вопросу! – это мой личный крик отчаяния.

Если бы хоть кто-нибудь, хоть один руководитель чего-нибудь притормозил и врубил произвольный матч Лиги чемпионов Азии 2022, например «Кавасаки Фронтале»«Гуанчжоу Эвергранд» 8:0, он тут же бы побежал на самый-самый верх с криками «Нам хана!!!! Пожалуйста, не надо!!!», и как в любом кино про бомбу в последний момент перерезал провод нужного цвета.

Но сейчас не так. Несколько очень взрослых мужчин стоят над бомбой, у которой даже нет таймера, она и не собирается взрываться, и понятия не имеют, какой провод нужно перекусить.

И в результате обсуждений они вдруг решают: все равно какой, режь любой и будь что будет. А разгадка очень проста: бомба просто так молча и пролежит, если еe не трогать.

Она никогда не взорвется, а потом истечeт срок еe годности и о ней все забудут. Но взрослым мужчинам очень хочется взять кусачки и...

Я писал уже об этом и продолжу, переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1671876616
Средняя стоимость одного игрока, участвующего в ЛЧ, по данным ТМ - почти 16 миллионов евро. В Азиатской ЛЧ - менее 500 тысяч евро. На уровне этого болота отечественное болото конечно очень солидно будет выглядеть, но ни о каком развитии, повышении уровня сборной и клубов через практику участия в международных соревнованиях речи здесь не идёт. Шаг отчаяния. При этом тупейший.
Ответить
Азбука
1671877319
Вангую, что те, кто сейчас больше всех против перехода в АФК., то если останемся в УЕФА, потом будут главными нытиками, что российский футбол отстранён от международных турниров и всё пропало.
Ответить
m40
1671877987
На уровне сборных наши играли на равных недавно 3 матча, так что и на уровне клубов поборятся еще
Ответить
Эном айс
1671883069
Скорее это выстрел в нос...,из двустволки. Чтобы всем ещё смешнее было.
Ответить
Fialet
1671904577
Если я ничего не путаю, раньше этот Нагучев назывался Нахушев. То есть Нах уев. Вот и шёл бы в этом направлении.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
4
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
11
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
14
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
144
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
23
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
142
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
23
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
48
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+