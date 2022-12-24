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    Нагучев: «Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев объяснил, почему РФС нельзя переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    «Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьeзное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо.

    Да изучите ж вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров. Я понимаю, большие футбольные боссы всегда увлечены политикой, это нормально, но уделите этому два дня, черт возьми, и больше не возвращайтесь к этому вопросу! – это мой личный крик отчаяния.

    Если бы хоть кто-нибудь, хоть один руководитель чего-нибудь притормозил и врубил произвольный матч Лиги чемпионов Азии 2022, например «Кавасаки Фронтале»«Гуанчжоу Эвергранд» 8:0, он тут же бы побежал на самый-самый верх с криками «Нам хана!!!! Пожалуйста, не надо!!!», и как в любом кино про бомбу в последний момент перерезал провод нужного цвета.

    Но сейчас не так. Несколько очень взрослых мужчин стоят над бомбой, у которой даже нет таймера, она и не собирается взрываться, и понятия не имеют, какой провод нужно перекусить.

    И в результате обсуждений они вдруг решают: все равно какой, режь любой и будь что будет. А разгадка очень проста: бомба просто так молча и пролежит, если еe не трогать.

    Она никогда не взорвется, а потом истечeт срок еe годности и о ней все забудут. Но взрослым мужчинам очень хочется взять кусачки и...

    Я писал уже об этом и продолжу, переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2016

      Эном айс 2 часа назад

      Скорее это выстрел в нос...,из двустволки.
      Чтобы всем ещё смешнее было.

      1
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      Рейтинг: +3121

      m40 3 часа назад

      На уровне сборных наши играли на равных недавно 3 матча, так что и на уровне клубов поборятся еще

      0
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      Рейтинг: +490

      Азбука 3 часа назад

      Вангую, что те, кто сейчас больше всех против перехода в АФК., то если останемся в УЕФА, потом будут главными нытиками, что российский футбол отстранён от международных турниров и всё пропало.

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      Рейтинг: +6139

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Средняя стоимость одного игрока, участвующего в ЛЧ, по данным ТМ - почти 16 миллионов евро. В Азиатской ЛЧ - менее 500 тысяч евро. На уровне этого болота отечественное болото конечно очень солидно будет выглядеть, но ни о каком развитии, повышении уровня сборной и клубов через практику участия в международных соревнованиях речи здесь не идёт. Шаг отчаяния. При этом тупейший.

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