Нагучев: «Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев объяснил, почему РФС нельзя переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьeзное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо.

Да изучите ж вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров. Я понимаю, большие футбольные боссы всегда увлечены политикой, это нормально, но уделите этому два дня, черт возьми, и больше не возвращайтесь к этому вопросу! – это мой личный крик отчаяния.

Если бы хоть кто-нибудь, хоть один руководитель чего-нибудь притормозил и врубил произвольный матч Лиги чемпионов Азии 2022, например «Кавасаки Фронтале» – «Гуанчжоу Эвергранд» 8:0, он тут же бы побежал на самый-самый верх с криками «Нам хана!!!! Пожалуйста, не надо!!!», и как в любом кино про бомбу в последний момент перерезал провод нужного цвета.

Но сейчас не так. Несколько очень взрослых мужчин стоят над бомбой, у которой даже нет таймера, она и не собирается взрываться, и понятия не имеют, какой провод нужно перекусить.

И в результате обсуждений они вдруг решают: все равно какой, режь любой и будь что будет. А разгадка очень проста: бомба просто так молча и пролежит, если еe не трогать.

Она никогда не взорвется, а потом истечeт срок еe годности и о ней все забудут. Но взрослым мужчинам очень хочется взять кусачки и...

Я писал уже об этом и продолжу, переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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