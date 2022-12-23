В «Зените» прояснили будущее Клаудиньо

главное, чтобы это было обоюдное желание
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил, может ли полузащитник Клаудиньо покинуть петербургский клуб.
Сообщалось о желании «Палмейраса» купить 25-летнего бразильца этой зимой.
«Никто никуда не уходит», – сказал Медведев.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно