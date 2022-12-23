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    В «Зените» прояснили будущее Клаудиньо

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил, может ли полузащитник Клаудиньо покинуть петербургский клуб.

    Сообщалось о желании «Палмейраса» купить 25-летнего бразильца этой зимой.

    «Никто никуда не уходит», – сказал Медведев.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11006

      alp 59 минут назад

      главное, чтобы это было обоюдное желание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      Красногвардейчик 1 час назад

      А чё тут пояснять? Без бразилов им труба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11006

      alp > Красногвардейчик 58 минут назад

      а кому без легов не труба? свои только в голову жрать умеют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12487

      Алексей З > alp 51 минуту назад

      Интересно наблюдать за вашими дебатами , если учесть что в основах ваших клубов больше всего легов.
      Порвите друг друга.

      1
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      Рейтинг: +11006

      alp > Алексей З 46 минут назад

      назвать 2 поста дебатами, это сильно....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5005

      PAREVG. > Алексей З 28 минут назад

      В Ростове легионеров практически нет

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      Рейтинг: +636

      gunstilzit > PAREVG. 17 минут назад

      Там и своих нет.

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