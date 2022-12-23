«Умеет отбирать, начинает атаки, читает игру». Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев назвал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году.

«У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия.

На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника. При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается.

Это комплексный футболист, который выделяется своим умением отбирать, выполнять большой объем работы оказываться в нужной точке, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки.

Как мы видели, в последних матчах Семак универсиализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак», — сказал Талалаев.

Колумбиец выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.

В его активе 3 гола и 4 ассиста в 139 матчах.

Контракт Барриоса с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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