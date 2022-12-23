Зарема назвала лучшего игрока десятилетия в России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала признание Квинси Промеса лучшим игроком России в 2022 году.

«Я считаю, Промес — лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу», — сказала Зарема.

В 2021 году лучшим игркоом России стал Сердар Азмун.

Промес брал эту награду в 2017-м.

По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.

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