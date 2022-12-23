Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема назвала лучшего игрока десятилетия в России

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала признание Квинси Промеса лучшим игроком России в 2022 году.

    «Я считаю, Промес — лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу», — сказала Зарема.

    • В 2021 году лучшим игркоом России стал Сердар Азмун.
    • Промес брал эту награду в 2017-м.
    • По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Промес – лучший игрок года в России 12
    Карпин составил топ-5 игроков РПЛ в 2022 году 1
    Газзаев назвал игрока «Спартака» лучшим футболистом года в России 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12476

      Алексей З 21 минуту назад

      Зарема как всегда троллит всю местную публику.
      Сейчас начнётся вой, озабоченных.
      Если серьёзно , то кроме Игоря Акинфеева в голову никто не приходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      cska1948 52 минуты назад

      Так это Зарема говорит не о лучшем игроке в РПЛ, а конкретно в СпаМе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      SLADE2019 1 час назад

      Очередной раз желание есть спросить у Бомбардира, для чего такие вопросы задавать таким людям. Если она сама по себе умничает, то тем более зачем этот бред на обозрение тащить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      dragoff > SLADE2019 1 час назад

      Причем тут Бомбардир??? Ты первоисточник не видишь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12476

      Алексей З > dragoff 19 минут назад

      Ну если первоисточник мудак, стоит ли его дублировать ?
      Похоже у С-Э и Бомбардира одни цели - устроить хайп на своих сайтах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5514

      TOMSON 2 часа назад

      Десятилетия! Она понимает значение этого слова? В 12 году у нас огого какой чемпионат был, как бы Халк и Витсель где то в это время только пришли. И при этом Зенит не доминировал, как сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5080

      ААМ 2 часа назад

      Для этой дуры уголовник Промес - идеал мужчины

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27823

      JTherry > ААМ 2 часа назад

      для тебя-то, похоже, зигующий фашист Ловрен - идеал..?)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11181

      R_a_i_n > ААМ 1 час назад

      Перечитай ещё раз. Где там про идеал мужчины? Или желаемое за действительное?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12476

      Алексей З > ААМ 17 минут назад

      Дурак , от идеала она детей рожает.
      Немного голову напряги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3405

      acor94 2 часа назад

      Я бы выбрал Халка. Отыграл всего 4 года, зато даже спартачи до сих пор потирают горящие жопы от его пушечных ударов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5080

      ААМ > acor94 2 часа назад

      Согласен. Но Халк по интеллекту и человеческим качествам из другой лиги в сравнении с уголовником Промесом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12476

      Алексей З > acor94 13 минут назад

      Этот гений футбола променял вас Великодержавных , на китайскую лигу.
      Пример хороших моральных и человеческих качеств.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11