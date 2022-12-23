Зарема назвала лучшего игрока десятилетия в России

Зарема как всегда троллит всю местную публику.
Сейчас начнётся вой, озабоченных.
Если серьёзно , то кроме Игоря Акинфеева в голову никто не приходит.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала признание Квинси Промеса лучшим игроком России в 2022 году.
«Я считаю, Промес — лучший игрок последнего десятилетия не только по уровню мастерства, но и по самоотдаче, искренности и преданности клубу», — сказала Зарема.
- В 2021 году лучшим игркоом России стал Сердар Азмун.
- Промес брал эту награду в 2017-м.
- По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.
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