Бускетс может покинуть «Барселону» в январе

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс задумался об уходе из клуба во время зимнего трансферного окна.

Если 34-летний футболист в январе отправится в МЛС, то сможет начать сезон в североамериканской лиге.

Главный тренер «Барсы» Хави убеждает хавбека остаться хотя бы до лета, потому что его некем заменить.

Контракт Бускетса с каталонцами истекает в июне 2023 года.

Его хочет подписать «Интер Майами».

После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.

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