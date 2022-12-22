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    Бускетс может покинуть «Барселону» в январе

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс задумался об уходе из клуба во время зимнего трансферного окна.

    Если 34-летний футболист в январе отправится в МЛС, то сможет начать сезон в североамериканской лиге.

    Главный тренер «Барсы» Хави убеждает хавбека остаться хотя бы до лета, потому что его некем заменить.

    • Контракт Бускетса с каталонцами истекает в июне 2023 года.
    • Его хочет подписать «Интер Майами».
    • После вылета с ЧМ-2022 игрок закончил карьеру в сборной Испании.

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    Источник: Sport.es

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