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    Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент»

    Спортивный журналист из Казахстана Владимир Жарков прокомментировал готовящийся трансфер Неманьи Максимовича в «Спартак».

    «Спартак» близок к приобретению экс-игрока «Астаны» Неманьи Максимовича. Красно-белые готовы заплатить испанскому «Хетафе» за 27-летнего сербского полузащитника 3 миллионов евро.

    Похоже, новый спортдир десятикратных чемпионов России Пол Эшуорт начинает заниматься в «Спартаке» тем, что успешно проворачивал, будучи генеральным директором «Астаны», а именно – впаривать знакомых футболистов и рубить с этого процент», – написал Жарков.

    • Эшуорт пришел в «Спартак» осенью.
    • Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12449

      Алексей З 19 минут назад

      Не пойму , а Жаркову какое дело до Спартака ?
      Бомбардир , а тебе какое дело до казаха ?
      Из газпрома попросили ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20392

      derrik2000 50 минут назад

      Полистал его "достижения" во время пребывания в Казахстане.
      Очень может быть, что Жарков прав.
      Кому интересно, то пусть наберёт в браузере хотя бы так: "Пол Эшуорт. Работа в Казахстане".
      Прочитает и как-то "приобщится к прекрасному". ))

      0
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      Рейтинг: +1256

      Sky Spartak 1 час назад

      Пока трансферов нет...

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      Рейтинг: +16570

      NewLife 1 час назад

      Какой же ты мудак Жарков. Эшуорт не агент, а работник на зарплате в Спартаке, причем здесь "впаривать и рубить процент" ?

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