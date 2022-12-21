Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент»

Спортивный журналист из Казахстана Владимир Жарков прокомментировал готовящийся трансфер Неманьи Максимовича в «Спартак».

«Спартак» близок к приобретению экс-игрока «Астаны» Неманьи Максимовича. Красно-белые готовы заплатить испанскому «Хетафе» за 27-летнего сербского полузащитника 3 миллионов евро.

Похоже, новый спортдир десятикратных чемпионов России Пол Эшуорт начинает заниматься в «Спартаке» тем, что успешно проворачивал, будучи генеральным директором «Астаны», а именно – впаривать знакомых футболистов и рубить с этого процент», – написал Жарков.

Эшуорт пришел в «Спартак» осенью.

Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.

В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.

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