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    Шунин рассказал о разочарованиях от ЧМ-2022

    Вратарь сборной России Антон Шунин поделился разочарованием от чемпионата мира-2022.

    «Что разочаровало меня на ЧМ-2022? Чемпионат мира — это праздник. Разочаровать может только то, что тебя на нeм нет. Ну и, наверное, Катар у себя дома мог сыграть поинтереснее и пройти дальше», – сказал игрок.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +839

      SLADE2019 2 минуты назад

      Тебя там не должно было быть в любом случае. А ждать что то интересного от заведомо слабейшей команды, мягко говоря не стоит.

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