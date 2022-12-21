Шунин рассказал о разочарованиях от ЧМ-2022

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился разочарованием от чемпионата мира-2022.

«Что разочаровало меня на ЧМ-2022? Чемпионат мира — это праздник. Разочаровать может только то, что тебя на нeм нет. Ну и, наверное, Катар у себя дома мог сыграть поинтереснее и пройти дальше», – сказал игрок.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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