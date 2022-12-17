Сын Месси написал письмо отцу перед финалом ЧМ-2022

Сын Лионеля Месси Тиаго написал письмо своему отцу и сборной Аргентины.

«Я родился в Аргентине, стране Диего, Лионеля и мальвинских ребят, которых я никогда не забуду. Не могу объяснить, потому что вы не поймете, какие финалы мы проиграли. И сколько лет я плакал.

Но все позади, потому что на «Маракане», в финале против Бразилии, мы снова победили.

Теперь у нас снова есть надежда. Я хочу, чтобы мы выиграли третий Кубок мира. Хочу, чтобы мы стали чемпионами мира. И увидеть Диего на небесах вместе с доном Диего и La Toto (Марадону и его родителей), болеющими за Лионеля», – написал сын Месси.

Ранее сообщалось, что Месси может закончить карьеру после ЧМ-2022.

Матч Аргентина – Франция пройдет завтра, начало – в 18:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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