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    Сын Месси написал письмо отцу перед финалом ЧМ-2022

    Сын Лионеля Месси Тиаго написал письмо своему отцу и сборной Аргентины.

    «Я родился в Аргентине, стране Диего, Лионеля и мальвинских ребят, которых я никогда не забуду. Не могу объяснить, потому что вы не поймете, какие финалы мы проиграли. И сколько лет я плакал.

    Но все позади, потому что на «Маракане», в финале против Бразилии, мы снова победили.

    Теперь у нас снова есть надежда. Я хочу, чтобы мы выиграли третий Кубок мира. Хочу, чтобы мы стали чемпионами мира. И увидеть Диего на небесах вместе с доном Диего и La Toto (Марадону и его родителей), болеющими за Лионеля», – написал сын Месси.

    Ранее сообщалось, что Месси может закончить карьеру после ЧМ-2022.

    • Матч Аргентина – Хорватия пройдет завтра, начало – в 18:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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    Источник: AS.com

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