Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин порассуждал о возможном выходе команды в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

– Нет опасения, что в случае успешного завершения чемпионата, вы окажетесь в ситуации «Факела» или «Торпедо» и не будете показывать те результаты, которые были в Первой лиге?

– Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок.

У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если всe же выйдем в Премьер-лигу.

Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо».

«Балтика» лидирует в Первой лиге после 20 туров, набрав 41 очко.

«Оренбург» с 25 баллами идет на 7-м месте в РПЛ по итогам 17 туров.

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