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    Слуцкий назвал лучших игроков ЧМ-2022 в каждой линии

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Леонид Слуцкий назвал лучших футболистов чемпионата мира-2022 в каждой линии.

    Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).

    Защитник: Николас Отаменди (Аргентина).

    Полузащитник: Антуан Гризманн (Франция).

    Форвард: Лионель Месси (Аргентина).

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    16.12.2022 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      Great Tartaria 1 час назад

      Меси, меси он с игры 1 гол всего забил.. кончилась его эра с Роналду на пару....... настала Эра таких как Влахович, Холланд и Мбаппе.................
      Мбаппе в разы лучше по всем показателям и уровню игры

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      Рейтинг: +2249

      serglider 1 час назад

      С вратарем и полузащитником пожалуй соглашусь, по нападающему, лично мне, Мбаппе намного круче, распиаренного Месси. Да, он легенда! Но это его не лучшая игра на турнире! По мне, так тащат легенду за уши к кубку мира! Если бы Месси, так же били по ногам в полуфинале как Мбаппе, там бы уже была россыпь из желтых и красных карточек, в случае с французом, даже не было остановок игры. Делаем выводы...

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