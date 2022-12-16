Слуцкий назвал лучших игроков ЧМ-2022 в каждой линии

Меси, меси он с игры 1 гол всего забил.. кончилась его эра с Роналду на пару....... настала Эра таких как Влахович, Холланд и Мбаппе.................
Мбаппе в разы лучше по всем показателям и уровню игры
Бывший главный тренер сборной России и других команд Леонид Слуцкий назвал лучших футболистов чемпионата мира-2022 в каждой линии.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия).
Защитник: Николас Отаменди (Аргентина).
Полузащитник: Антуан Гризманн (Франция).
Форвард: Лионель Месси (Аргентина).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира