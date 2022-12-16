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  • «Микроскопические купальники». Девушка Куртуа выложила фото из отпуска на Сейшелах

«Микроскопические купальники». Девушка Куртуа выложила фото из отпуска на Сейшелах

16 декабря 2022, 21:21
18

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг отдыхают на Сейшелах.

Герциг выложила порцию фото с отдыха в социальной сети.

  • Во время отдыха Куртуа встретился с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.
  • Куртуа со сборной Бельгии не вышел из группы на чемпионате мира-2022.
  • «Реал» возобновит сезон в январе.

Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бельгия. Про-Лига Реал Куртуа Тибо
Комментарии (18)
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Dr.Metal
1671215118
Да у неё всё микроскопическое )
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serglider
1671216244
Типичная анерексичка! В школьных классах, у нас про таких говорили: ни сиськи, не письки и жопа с кулачек))) Куртуа разуй глаза!
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Skull_Boy
1671218143
Штакетник, доска и т.д.
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Fialet
1671220492
Нижняя часть её купальника называется напиз дник.
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DOCTOR PENALTY
1671223186
Поздно, женщина! Надо было это марокканцам и хорватам перед играми с Бельгией показывать, чтобы хоть немного снизить их концентрацию в игре.
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MDAR
1671226920
Как говорил великий Муслим Магомаев, я не собака, чтоб бросаться на кость...
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pld
1671284597
Завистники, блин. Стоит на бабу хорошо, и вагина маленькая и упругая.
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житель СПб
1671448359
Рада этого стоит проиграть на Чемпе... По хорошему можно порадоваться за человека. А вот чего Селихов фотографироваться полез? Или там все вратари отдыхают?
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mikatv
1671664026
О прискакали ценители женских форм из Нижнего Тагила, поклонницы местных поварих из заводской столовки. Куртуа они жалеют)
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almanev
1671781264
Очень интересно посмотреть на баб, которых дерут гурманы, отписавшиеся ниже
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