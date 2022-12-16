«Микроскопические купальники». Девушка Куртуа выложила фото из отпуска на Сейшелах

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг отдыхают на Сейшелах.

Герциг выложила порцию фото с отдыха в социальной сети.

Во время отдыха Куртуа встретился с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.

Куртуа со сборной Бельгии не вышел из группы на чемпионате мира-2022.

«Реал» возобновит сезон в январе.

Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира