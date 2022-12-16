«Микроскопические купальники». Девушка Куртуа выложила фото из отпуска на Сейшелах

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг отдыхают на Сейшелах.
Герциг выложила порцию фото с отдыха в социальной сети.
- Во время отдыха Куртуа встретился с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.
- Куртуа со сборной Бельгии не вышел из группы на чемпионате мира-2022.
- «Реал» возобновит сезон в январе.
Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа
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Источник: «Бомбардир»