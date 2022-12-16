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    «Микроскопические купальники». Девушка Куртуа выложила фото из отпуска на Сейшелах

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг отдыхают на Сейшелах.

    Герциг выложила порцию фото с отдыха в социальной сети.

    • Во время отдыха Куртуа встретился с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.
    • Куртуа со сборной Бельгии не вышел из группы на чемпионате мира-2022.
    • «Реал» возобновит сезон в январе.

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +872

      Fialet 30 минут назад

      Нижняя часть её купальника называется напиз дник.

      1
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      Рейтинг: +14066

      Skull_Boy 1 час назад

      Штакетник, доска и т.д.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1741

      jek718875 1 час назад

      Селихов на отдыхе подрабатывает фотографом(денег много не бывает)

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      Рейтинг: +2243

      serglider 1 час назад

      Типичная анерексичка! В школьных классах, у нас про таких говорили: ни сиськи, не письки и жопа с кулачек))) Куртуа разуй глаза!

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      Рейтинг: +11105

      R_a_i_n > serglider 1 час назад

      на вкус и цвет как говорится...

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      Рейтинг: +460

      Таврида 1 час назад

      Ничёсе Селихова загримировали.

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      Рейтинг: +2128

      Dr.Metal 1 час назад

      Да у неё всё микроскопическое )

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      Рейтинг: +5425

      SPACE TRUCKIN > Dr.Metal 1 час назад

      та норм,бро! лучше натурель,чем силиконовые барби...)))

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      Рейтинг: +52503

      MaxRnD > Dr.Metal 1 час назад

      Зато внатяг, без зазора идёт

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