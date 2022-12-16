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В «Арисе» прокомментировали состояние здоровья Кокорина

16 декабря 2022, 19:00
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Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал о повреждении нападающего Александра Кокорина.

«Александр показал то, что от него ожидали, другое дело – организм иногда дает сбои. Ему пошли навстречу, сделали щадящий режим. Сделали несколько МРТ, есть дискомфорт в икроножной мышце и не более.

Но Кокорин обнадежил весь регион и кипрский футбол, два месяца его признавали лучшим футболистом. Последние матчи показали, что Александр является очень сильным исполнителем.

Понятно, что от него хотелось еще больше игрового времени, но Кокорин – профессионал, он не находится сейчас под таким давлением, что от него требуют выходить на поле в любом состоянии.

Он должен сам дать сигнал, что готов. Его ждет весь регион, ждет «Арис», ждет тренерский штаб. Но главное – матч с АПОЭЛом 22 декабря, после которого будет понятно, идет ли речь о чемпионстве», – заявил Шпилевский-старший.

  • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
  • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Европа Арис Кокорин Александр Шпилевский Алексей
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