В «Арисе» прокомментировали состояние здоровья Кокорина

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал о повреждении нападающего Александра Кокорина.

«Александр показал то, что от него ожидали, другое дело – организм иногда дает сбои. Ему пошли навстречу, сделали щадящий режим. Сделали несколько МРТ, есть дискомфорт в икроножной мышце и не более.

Но Кокорин обнадежил весь регион и кипрский футбол, два месяца его признавали лучшим футболистом. Последние матчи показали, что Александр является очень сильным исполнителем.

Понятно, что от него хотелось еще больше игрового времени, но Кокорин – профессионал, он не находится сейчас под таким давлением, что от него требуют выходить на поле в любом состоянии.

Он должен сам дать сигнал, что готов. Его ждет весь регион, ждет «Арис», ждет тренерский штаб. Но главное – матч с АПОЭЛом 22 декабря, после которого будет понятно, идет ли речь о чемпионстве», – заявил Шпилевский-старший.

31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.

«Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию