Алип прокомментировал подписание полноценного контракта с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о том, что петербургский клуб выкупил его у «Кайрата».

– Нуралы, вы подписали контракт с «Зенитом» по схеме «2,5+1», поздравляем! Какие эмоции сейчас испытываете?

– Всем привет, спасибо! Эмоции самые положительные, я рад что остался в большой зенитовской семье. Мне очень приятно это доверие, буду делать все, чтобы оправдать его.

– О приглашении на просмотр в петербургский клуб вы узнали в конце прошлого декабря. Как сами оцените минувший период?

– С самого начала отдавал себе отчет в том, что просто не будет, что надо выкладываться на максимум и доказывать, что соответствую высоким клубным требованиям.

Это был очень важный период, я многому научился. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл сам «Зенит». Инфраструктура тут на высшем уровне, есть все необходимое для игры, «Газпром»-тренировочный центр – это вообще топ.

Так что главное теперь – использовать эти преимущества, продолжать расти в профессиональном плане и выходить на новый – чемпионский – уровень игры.

– В линии защиты петербуржцев серьезная конкуренция, пробиться в основу очень сложно. Как справляетесь с таким давлением?

– Никакого давления нет – в лучшем клубе России по-другому быть не может! Буду работать, дай Бог, думаю, все получится.

«Зенит» выкупил Алипа за 2 миллиона евро.

22-летний футболист, выступая за петербургскую команду на правах аренды, провел 20 матчей без голевых действий.

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