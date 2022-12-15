Макрон зашел в раздевалку сборной Марокко после поражения от Франции. Он назвал Амрабата лучшим полузащитником ЧМ-2022

Амрабат после турнира достоин нового улучшенного контракта, НО
Антуан Гризманн в соседней раздевалке: "Я вам что, шутка какая-то?" )))
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил раздевалку сборной Марокко по окончании полуфинального матча ЧМ-2022.
Политик перед всей командой назвал Софиана Амрабата лучшим полузащитником турнира.
- Франция победила со счетом 2:0 и в финале сыграет с Аргентиной.
- Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.
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