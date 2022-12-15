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    Макрон зашел в раздевалку сборной Марокко после поражения от Франции. Он назвал Амрабата лучшим полузащитником ЧМ-2022

    Президент Франции Эммануэль Макрон посетил раздевалку сборной Марокко по окончании полуфинального матча ЧМ-2022.

    Политик перед всей командой назвал Софиана Амрабата лучшим полузащитником турнира.

    • Франция победила со счетом 2:0 и в финале сыграет с Аргентиной.
    • Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      ARSteven89 1 час назад

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      Антуан Гризманн в соседней раздевалке: "Я вам что, шутка какая-то?" )))

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