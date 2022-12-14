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    В Бельгии назвали требования для нового тренера сборной

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация разместила вакансию, в которой указаны требования к новому главному тренеру сборной.

    «Мы ищем тренера, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, обладать необходимым международным опытом на топ-уровне, тактическими знаниями и навыками, а также подходящими личными качествами.

    Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года, после чего рабочая группа начнет процесс отбора», – говорится в заявлении ассоциации.

    • Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
    • После этого в отставку ушел тренер Роберто Мартинес.

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    Источник: сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации

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