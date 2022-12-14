В Бельгии назвали требования для нового тренера сборной

Королевская бельгийская футбольная ассоциация разместила вакансию, в которой указаны требования к новому главному тренеру сборной.

«Мы ищем тренера, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, обладать необходимым международным опытом на топ-уровне, тактическими знаниями и навыками, а также подходящими личными качествами.

Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года, после чего рабочая группа начнет процесс отбора», – говорится в заявлении ассоциации.

Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

После этого в отставку ушел тренер Роберто Мартинес.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира