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Пеле пошел на поправку. Он борется с раком

12 декабря 2022, 19:16
1

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле пошел на поправку.

«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности это касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — говорится в сообщении из больницы, в которой находится Пеле.

  • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
  • Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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Источник: Folha de S.Paulo
Бразилия Пеле
Комментарии (1)
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neim
1670862775
Дай бог ему здоровья. Не обязательно как футболисту, а просто как человеку, весьма уважаемому в футбольных кругах.
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