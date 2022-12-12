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    Пеле пошел на поправку. Он борется с раком

    Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле пошел на поправку.

    «Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности это касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — говорится в сообщении из больницы, в которой находится Пеле.

    • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
    • Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: Folha de S.Paulo

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5204

      neim 24 минуты назад

      Дай бог ему здоровья. Не обязательно как футболисту, а просто как человеку, весьма уважаемому в футбольных кругах.

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