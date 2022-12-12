Пеле пошел на поправку. Он борется с раком

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле пошел на поправку.

«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности это касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — говорится в сообщении из больницы, в которой находится Пеле.

82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.

Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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