Пеле пошел на поправку. Он борется с раком

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле пошел на поправку.
«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности это касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — говорится в сообщении из больницы, в которой находится Пеле.
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Бразилец трижды становился чемпионом мира.
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Источник: Folha de S.Paulo