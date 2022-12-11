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    Кокорин поучаствовал в благотворительном маскараде

    Кипрский «Арис» принял участие в благотворительном маскараде. На мероприятие пришел форвард команды Александр Кокорин.

    «Арис» принял участие в сказочном бале-маскараде Christmas Mystery, который состоялся 9 декабря в Лимасоле.

    Мероприятие организовал благотворительный фонд Forever Together, специализирующийся на помощи больным детям.

    У мероприятия была одна важная цель – помочь подопечному фонда, двухлетнему Диме Бутову из Самары. За вечер было собрано 28 тысяч евро.

    Одним из гостей был футболист «Ариса» Александр Кокорин, который взял слово и сообщил о решении клуба перечислить недостающую часть средств (30 тысяч евро).

    Клуб своевременно оказал помощь Диме, так как откладывать лечение было нельзя», – написали киприоты.

    • «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
    • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Ариса»

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